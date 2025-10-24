"إيجار" تتيح للمؤجر طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا

وفي حال وافق المستأجر، يتم اعتماد القيمة الجديدة تلقائيًا عند التجديد. أما إذا رفض أو لم يرد، فيُلغى التجديد التلقائي، ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تمديد العقد، لينتهي بانتهاء مدته الأصلية.