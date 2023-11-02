السفراء العرب في أيرلندا يلتقون زعيمة حزب "الشين فين" الأيرلندي

وشدد السفراء على أن السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو من خلال تحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية، التي تلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من جانب آخر أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى أيرلندا الدكتورة جيلان وهبة عبدالمجيد، أهمية وقف العدوان واتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من الغذاء والوقود والمعدات الطبية بشكل فوري إلى القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان تفاديًا للتداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية.