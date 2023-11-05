"أمانة جازان" تتوعّد المعتدين على شبكة تصريف الأمطار بعقوبات تصل لـ"25" ألف ريال

وأوضحت "الأمانة" في وقت سابق أن هناك مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار تبلغ تكلفتها "550" مليون ريال، مؤكدة أنها موزَّعة على مشاريع أمانة المنطقة لتنفيذها في مدينة جيزان، وعلى مشاريع بلديات المنطقة المرتبطة بها، والبالغ عددها "25" بلدية في محافظات ومراكز وقرى المنطقة.