"أمانة جازان" تتوعّد المعتدين على شبكة تصريف الأمطار بعقوبات تصل لـ"25" ألف ريال

توعّدت أمانة منطقة جازان المعتدين على شبكة تصريف مياه الأمطار، بعقوبات تصل إلى "25" ألف ريال، موضحة في ملصقات لها أنها ستطبق لائحة الغرامات بحقّ المخالفين، مشيرة إلى أنها ستواصل الجولات الرقابية على المنازل والمنشآت التجارية لرصد التعديات.
يأتي ذلك تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام.
وأوضحت "الأمانة" في وقت سابق أن هناك مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار تبلغ تكلفتها "550" مليون ريال، مؤكدة أنها موزَّعة على مشاريع أمانة المنطقة لتنفيذها في مدينة جيزان، وعلى مشاريع بلديات المنطقة المرتبطة بها، والبالغ عددها "25" بلدية في محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
وتشمل تلك المشاريعُ مشروعًا للدراسات الهيدرولوجية لتحديد النقاط الحرجة في المنطقة، ومشروعًا لتوسعة الطاقة الاستيعابية لمحطة تصريف مياه الأمطار الحالية بمدينة جيزان، ومشروع شبكة ومحطة تصريف مياه الأمطار للأحياء الشمالية لمدينة جيزان، بالإضافة لمشاريع درء أخطار السيول بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة.
وعن شبكة تصريف الأمطار، أكدت أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة بمدينة جيزان تبلغ أطوالها "14.5" كم، وتمثل نسبة "25%" من إجمالي مساحة المدينة.