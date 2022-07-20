مجلس الشورى يطالب وزارة التعليم بإعادة النظر في الفصول الثلاثة بالجامعات

وطالب المجلس الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالتوسع في الإحصاءات والبيانات على موقعها الإلكتروني، ونشراتها، وتقاريرها السنوية، لتشمل إحصاءات تفصيلية لمخرجات التعليم العام والجامعي، وفقاً للأنظمة المتبعة، وذلك بناء على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، أخذت اللجنة بمضمونها.