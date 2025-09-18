مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة ينظم لقاءً عن الذكاء الاصطناعي

نظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة أمس لقاءً عن الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء؛ وذلك بهدف تعزيز استدامة أعمال رواد الأعمال والمنشآت، من خلال الاستفادة من الجلسات الاستشارية واللقاءات المتخصصة التي تسهم في تطوير المشاريع ودعم أصحابها.
وتناول اللقاء عدة محاور من أبرزها جلسات دعم الأعمال التي شملت جلسات فردية لتحليل فكرة واحتياج المشروع وتوجيه رواد الأعمال إلى البرامج والخدمات المناسبة لهم، إضافة إلى جلسات استشارية وإرشادية في مجالات المبيعات والتسويق، والاستثمار، ودراسة الجدوى، والتصنيع.
كما ناقش اللقاء إستراتيجيات توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي قدمتها مستشار الذكاء الاصطناعي الدكتورة سلمى الرشيدي، فيما استعرض مدير إدارة الذكاء الاصطناعي والتجربة الرقمية بوزارة الرياضة فراس القوسي، جوانب من تطبيقات "ذكاء الأعمال" في القطاع الرياضي.
وقدّم المؤسس والمدير العام لإحدى الشركات الوطنية في مجال التقنية عبدالله الشريف، عرضًا حول حالات استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرياضة، إلى جانب مشاركة عدد من رواد الأعمال بتجاربهم في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم.