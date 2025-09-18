مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة ينظم لقاءً عن الذكاء الاصطناعي

وقدّم المؤسس والمدير العام لإحدى الشركات الوطنية في مجال التقنية عبدالله الشريف، عرضًا حول حالات استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرياضة، إلى جانب مشاركة عدد من رواد الأعمال بتجاربهم في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم.