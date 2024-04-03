محليات

الإطاحة بمقيمين في جدة لترويجهما 1.1 كجم "شبو"

الإطاحة بمقيمين في جدة لترويجهما 1.1 كجم "شبو"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهما 1.1 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
الشبو

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