بتعاون بلدية القصب والمركز الوطني.. تحويل روضة العكرشية لمتنزه بري وبحيرة طبيعية وسط الصحراء

وتقع روضة العكرشية على طريق الحمادة، شرق شقراء، وتمتد بطول 10 كيلومترات وعرض 4 كيلومترات داخل حمادة الوشم، وتتغذى على مياه سبعة أودية رئيسية، منها وادي غلغل، والحذيانة، والعيبة، والعوشزي، وعقنقل، التي تلتقي في مجرى واحد يُعرف بـ"وادي العب" قبل أن تصب في الروضة وتتجه نحو مملحة القصب.