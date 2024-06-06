بلغة الأرقام.. "الجاسر" يعلن اكتمال استعدادات وزارة النقل بمرافقها وكوادرها لموسم الحج

وأشار إلى أنه من خلال الميناء يتم توفير الخدمات والاستعدادات البشرية والمادية والفنية كافة من قِبل جميع الجهات ذات العلاقة، والتي تشمل صالات قدوم ومغادرة تتسع لعدد 1300 شخص، ومجهزة بعدد 100 نقطة لاستقبال الجوازات، إضافة إلى التجهيزات الجمركية، والأمنية، كما يُعد ميناء جدة الإسلامي هو المنفذ المخصص لاستقبال ومناولة الأنعام بشكل عام، المخصصة لبرنامج الهدى والأضاحي، التي يتم إنهاء إجراءات مناولتها وفسحها بالتعاون مع عدد من الجهات؛ للتأكد من سلامتها، ومن ثم نقلها إلى المشاعر المقدسة.