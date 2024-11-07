القوات المسلحة تشارك بالتمرين السعودي المصري المشترك «السهم الثاقب 2024»

وأضاف أن القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي تشارك في التمرين بقوات فعليّة. وأشار إلى أن التمرين السعودي المصري المشترك «السهم الثاقب 2024» يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، وتطوير العمل المشترك وتحقيق المواءمة العملياتية بين القوات المسلحة السعودية والمصرية.