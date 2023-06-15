"التخصصي" يستأصل كلية مريضة لإصلاح تضخم معقد في الشريان الكلوي ويعيد زراعتها

وعلى إثر تضخم الشريان الكلوي، عانت المريضة من ارتفاع شديد ومزمن في ضغط الدم، ولعلاجه، أوصى الأطباءُ بالحد الأعلى من جرعات العلاج لفترة طويلة، وهي توصية لم تكن كفيلةً بالقضاء على جذر المشكلة، ما دفع المريضة لزيارة عدة مستشفيات بحثًا عن العلاج، ولصعوبة وتقدم الحالة المرضية، أحيلت لمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.