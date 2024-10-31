"العجمي": القمة العربية الإسلامية تعكس دور السعودية الريادي كداعم رئيسي للسلام في المنطقة

وأضاف العجمي أن الدعوة لعقد هذه القمة تأتي في وقت حرج، حيث تتزايد التحديات الإنسانية والسياسية في المنطقة، خصوصًا في غزة ولبنان، مؤكدًا أن القيادة السعودية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توحيد الجهود العربية والإسلامية لتقديم دعم فعّال للشعبين الفلسطيني واللبناني، واستعادة الاستقرار والسلام في المنطقة.