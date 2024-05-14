«اجدان للتطوير العقاري» راعيا بلاتينيا لمعرض "سيريدو 2024" بجدة

تعزيزا لمشاركاتها في الفعاليات والمعارض العقارية المختلفة، أعلنت شركة اجدان للتطوير العقاري، ورائدة التحول في تحقيق جودة الحياة وصناعة التطوير العقاري، مشاركتها برعاية بلاتينية للمعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو 2024"، المقام بجدة، خلال الفترة من 14-17 مايو2024.
وتأتي مشاركة شركة اجدان بفعالية في معرض سيريدو، من خلال مجموعة مشاريع"دارهـ" التي تطورها بالشراكة مع الوطنية للإسكان في عدة ضواحي حول المملكة من أهمها "دارة سدايم" بجدة، و دارة سناء بمكة المكرمة ، ودارة المدينة بضاحية المكيمن، بالمدينة المنورة ، فضلا عن دارة الفرسان بالرياض ، ودارة قمرة بصفوى بالمنطقة الشرقية .
وتعليقا على المشاركة في المعرض، تؤكد اجدان استمرارها في المساهمة في جودة الحيـاة، في تطوير مساكن عامرة، وتطبيق رؤيتها التصميمية، وذلك بالتزامن مع التحولات الإيجابية للمملكة التي تتسارع خطواتها وإنجازتها، وفقا لرؤية المملكة 2030، من أجل بناء مجتمع حيوي متكامل،حيث يأتي ذلك معززا لدورنا كشركة رائدة في مشاريع جودة الحياة".
الجدير بالذكر أن مشروع "داره سدايم" الذي يقع ضمن ضاحية سدايم شمال جدة ، بالقرب من خليج الملك سلمان، والتي تعد أحد أكثر الأماكن إلهاماً، تتجاوز مساحته 182,979، يضم نحو 532 وحدة سكنية، مصمم بطريقة مبتكرة وبأفكار إبداعية، وبما يتماشى مع الهوية المعمارية وطبيعة المنطقة .
تأسست شركة اجدان للتطوير العقاري، بمدينة الخبر، عام 2016م، وفق رؤية واضحة في مجال التطوير العقاري، ومشاريع جودة الحياة المفعمة بالرفاهية، في الأحياء المرموقة بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، حيث تحرص الشركة عبر أنشطتها على تقديم مشاريع متعددة الاستخدامات تتفاوت ما بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، لتقوم بخدمة أكبر قدر ممكن من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري، كما تقوم الشركة
حاليا بتطوير الكثير من المشاريع الحيوية الحديثة في عدد من كبرى مدن المملكة، منها الرياض والخبر وجدة وغيرها. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ajdan.com.sa .