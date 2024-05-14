«اجدان للتطوير العقاري» راعيا بلاتينيا لمعرض "سيريدو 2024" بجدة

تأسست شركة اجدان للتطوير العقاري، بمدينة الخبر، عام 2016م، وفق رؤية واضحة في مجال التطوير العقاري، ومشاريع جودة الحياة المفعمة بالرفاهية، في الأحياء المرموقة بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، حيث تحرص الشركة عبر أنشطتها على تقديم مشاريع متعددة الاستخدامات تتفاوت ما بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، لتقوم بخدمة أكبر قدر ممكن من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري، كما تقوم الشركة