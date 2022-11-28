"السليمان العقارية" توقع مذكرة تفاهم مع "كونيكس" لتصميم أكثر من 2200 وحدة سكنية باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة السليمان العقارية كونيكس المختصة في التقنية العقارية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة كونيكس السليمان العقارية المختصة في التقنية العقارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مساعي السليمان العقارية للاستفادة من مجال التقنية العقارية (بروبتيكPROPTECH) وتقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار الاستثماري وتحسين ومواكبة تسارع السوق ونموّه متطلبات الكود السعودي، حيث ترفع تقنيات كونيكس من كفاءة مشاريع التنمية في وقت قياسي، وتحسن توظيف البيئة من حولها، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقد أوضح م. يوسف فهمي -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونيكس- أهم مميزات المنصة: "تيساعد CONIX.AI المطورين العقاريين في اتخاذ قرارات الاستثمار بجودة عالية، حيث أصبح عمل المهندس المعماري أكثر سهولة وفعالية، إذ يمكنه تزويد عملائه في نفس اليوم بالعديد من التصاميم المنتجة خصيصًا لهم، ما يُعدّ نقلة تقنية غير مسبوقة في هذا المجال".
وأضاف فهمي حول مميزات المنصة: " العديد من التصاميم المعمارية المختلفة التي كان من المستحيل القيام بها في السابق في أقل من 4-6 أسابيع، بمشيئة الله تعالى بعد CONIX.AI ، ستكون الخطط الهندسية المعمارية بين يدي الشركات العقارية في غضون دقائق قليلة، خططًا مفروشة (بالكهرباء والسباكة،) ومفصلة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، وبواجهات، كل ذلك عبر منصة سحابية متاحة من أي مكان في العالم"
ومن جانبه، قال أ. بدر السليمان -مؤسس شركة السليمان والعضو المنتدب- :"ندرك الاحتياجات التصميمية في المجال المعماري في سوق صاعد وقوي مثل السوق العقاري بالمملكة، ونثق في بأن كونيكس ستوفر حلولا معمارية تلبي احتياجات وتطلعات السوق".
وتعد شركة CONIX.AI التي تأسست في عام 2020 من أوائل الشركات في العالم التي توظف الذكاء الاصطناعي والتصميم التوليدي في سوق التصميمالمجال المعماري، حيث تختصر أكثر من 80 بالمئة من الوقت والجهد، وتقلل الأخطاء البشرية، وترفع الجودة، وهي سهلة الاستخدام لا تتطلب خبرة كبيرة، بأقل تكلفة وعدد ستصنع تصميمات معمارية كاملة، كما ستمكن CONIX.AI المستخدمين من تقييم صلاحية مواقع البناء بسرعة، وتقييم سيناريوهات متعددة للمشروع، وإنتاج تصاميم عديدة لموقع معين، وتحسين استغلال المساحات مع مراعاة الجوانب البيئية، إضافة إلى تقسيم الغرف، والجدران، والأبواب والنوافذ، مما يسهم في رفع جودة العمليات وتوفير الوقت والجهد وتقليل المخاطر وتحسين الموارد المالية.