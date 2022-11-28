"السليمان العقارية" توقع مذكرة تفاهم مع "كونيكس" لتصميم أكثر من 2200 وحدة سكنية باستخدام الذكاء الاصطناعي

وتعد شركة CONIX.AI التي تأسست في عام 2020 من أوائل الشركات في العالم التي توظف الذكاء الاصطناعي والتصميم التوليدي في سوق التصميمالمجال المعماري، حيث تختصر أكثر من 80 بالمئة من الوقت والجهد، وتقلل الأخطاء البشرية، وترفع الجودة، وهي سهلة الاستخدام لا تتطلب خبرة كبيرة، بأقل تكلفة وعدد ستصنع تصميمات معمارية كاملة، كما ستمكن CONIX.AI المستخدمين من تقييم صلاحية مواقع البناء بسرعة، وتقييم سيناريوهات متعددة للمشروع، وإنتاج تصاميم عديدة لموقع معين، وتحسين استغلال المساحات مع مراعاة الجوانب البيئية، إضافة إلى تقسيم الغرف، والجدران، والأبواب والنوافذ، مما يسهم في رفع جودة العمليات وتوفير الوقت والجهد وتقليل المخاطر وتحسين الموارد المالية.