أمير الشرقية يشهد حفل اليوبيل الذهبي لـ"ملكية" الجبيل وينبع ويشيد بإنجازاتها الريادية

كما ألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة الشرقية ومثمّنًا حضوره ورعايته الكريمة للحفل، وقال فيها: "إننا في هذه المناسبة نقف على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي مرحلة تملؤها تطلعاتنا بمستقبل مشرق بعون الله بعزيمة أبناء الوطن وإمكانات الهيئة وخبراتها، كما أننا على يقين - بإذن الله - أن ملامح مستقبل الهيئة قد رُسمت بدقة فائقة وجودة لا مثيل لها، لتستمر في أداء دورها المحوري كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في المملكة، بما يحمل ذلك من آثار إيجابية على اقتصادنا الوطني وبلادنا العزيزة.