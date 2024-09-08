OPPO تجدد شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمواسم الثلاثة المقبلة

أوبو هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية. ومنذ إطلاق أول هاتف محمول لها – Smiley Face – في عام 2008، تسعى أوبو بلا هوادة لتحقيق التناسق المثالي بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة. واليوم، توفر أوبو مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية وعلى رأسها سلسلتا Find وReno. وفضلاً عن الأجهزة، توفر أوبو أيضاً لمستخدميها نظام تشغيل ColorOS وخدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud وOPPO+. وتوسعت أعمال أوبو إلى أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، مع أكثر من 40 ألف موظف يكرسون أنفسهم لخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.