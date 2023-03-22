الباحة.. 746 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة

وشملت الزيارات الأسواق والمراكز التجارية والمخازن، حيث تواجد الفرق الميدانية، في ظل ما تشهده تلك المحالّ من ازدحامٍ في هذه الأيام من المتسوّقين، وستعمل الفرق الرقابية للفرع طوال الشهر الفضيل لمتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقّق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، إضافة إلى التحقّق من تأمين مخزون كافٍ، وضبط محاولات التأثير على الأسعار، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة.