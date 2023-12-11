"كتاب جدة" يروي حكايا نجيب محفوظ

وقال إسماعيل: "نجيب محفوظ موجود في مقالاته أكثر من أعماله الأدبية، وإن أردت أن تعرف شيئًا عن مصر فاقرأ نجيب محفوظ، فهو رائد ومجدد، ومازال إطاره مسيطرًا على العقلية الأدبية ولم يتكرر إلى الآن، وأصبح اسمًا يحاول العديد تقليده".