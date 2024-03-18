ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أوزبكستان تتعلق بالعلاقات الثنائية

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان السيد بهرامجان أعلايوف.