ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أوزبكستان تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - رسالة خطية، من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان السيد بهرامجان أعلايوف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.