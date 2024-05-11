مستشفى الملك فيصل التخصصي يعالج 25% من جميع حالات السرطان في المملكة

عالج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، خلال العام الجاري، 25% من جميع حالات السرطان في المملكة العربية السعودية، محققًا معدل شفاء إجمالي بنسبة 50%، مع وصول نسبة شفاء إلى 90% في حالات سرطان الدم.
وينصب تركيز المستشفى على طب أورام الأطفال، حيث يتم تحقيق نسبة بقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات تصل إلى 97% في حالات سرطان الكلى، ونسبة بقاء على قيد الحياة تبلغ 92% في حالات سرطان الدم الليمفاوي الحاد لدى الأطفال.
وحقّق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إنجازاً بارزاً من خلال إجراء أكثر من 100 عملية علاجية، باستخدام تقنية الخلايا التائية ذات مستقبلات المستضدات الخيمرية، وهو علاج جديد يقوم على تعديل وراثي للخلايا المناعية للمريض لمحاربة السرطان.
وشهد مستشفى الملك فيصل التخصصي، عاماً حافلاً بالإنجازات في مراكز التميز الثلاثة التابعة له، وهي: علم الأورام، وعلم الجينوم، وزراعة الأعضاء.
ويظل المستشفى المساهم الرئيس في أنشطة زراعة الأعضاء في المملكة، حيث يشكل 65% من إجمالي عمليات زراعة الأعضاء التي تجرى على المستوى الوطني.