مستشفى الملك فيصل التخصصي يعالج 25% من جميع حالات السرطان في المملكة

عالج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، خلال العام الجاري، 25% من جميع حالات السرطان في المملكة العربية السعودية، محققًا معدل شفاء إجمالي بنسبة 50%، مع وصول نسبة شفاء إلى 90% في حالات سرطان الدم.