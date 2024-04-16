نباح وخوف وهتاف على حافة الخطر.. شاب ينقذ كلبة وصغيرها من سيل بحائل "فيديو"

وفي موقف إنساني، تَرَجل "الحسيني" من سيارته، ونزل حتى وصل للكلبة، وهو على حذر من تسببه في خوفها وسقوطها بالماء، وبفضل من الله تمكن من الإمساك بصغيرها، وإخراجه إلى الجانب الآمن من الشعيب، ومن ثم تبعته أمه، وسط هتافات المتنزهين بالشكر للشاب، سائلين الله أن يكتب أجر فعلته.