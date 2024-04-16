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نباح وخوف وهتاف على حافة الخطر.. شاب ينقذ كلبة وصغيرها من سيل بحائل "فيديو"
فيما أكد "الحسيني" أن ما قام به واجب يمليه عليه ديننا الحنيف سائلًا الله الأجر والمثوبة
أنقذ الشاب طلال الحسيني الشمري، كلبين عَلِقَا في تجمع مياه للسيول بشعيب السلف جنوب حائل.
وأظهر مقطع فيديو رصده أحد المتنزهين، مشهدًا مؤثرًا لكلبة وقفت محتارة على جانب سيل الشعيب القوي، محاولة إنقاذ صغيرها، وفي نفس الوقت تخشى أن يسحبها السيل فيهلكان معًا.
وفي موقف إنساني، تَرَجل "الحسيني" من سيارته، ونزل حتى وصل للكلبة، وهو على حذر من تسببه في خوفها وسقوطها بالماء، وبفضل من الله تمكن من الإمساك بصغيرها، وإخراجه إلى الجانب الآمن من الشعيب، ومن ثم تبعته أمه، وسط هتافات المتنزهين بالشكر للشاب، سائلين الله أن يكتب أجر فعلته.
وكانت الكلبة قد لفتت انتباه المارة بنباحها العالي، الذي أظهر ضعفها وخوفها على صغيرها من جرف السيل له.
وأوضح "الحسيني"، أن ما قام به هو واجب يمليه عليه ديننا الحنيف دون أي اعتبارات أخرى، سائلًا الله الأجر والمثوبة على ذلك.