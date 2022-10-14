جازان.. طرح 185 فرصة استثمارية مؤقتة بعدد من المواقع في محافظة الدرب

وبيّن أن هذه الفرص تمثلت في عدد من الاستثمارات الموجهة لرواد ورائدات الأعمال بعدد من المواقع شملت ٣٠ موقعاً في حديقة أبو يحيى، و٣٠ موقعاً في حديقة مركز ريم، و٣٠ موقعاً في حديقة شاطئ السميرات، و٣٠ موقعاً في حديقة منشبة و٣٠ موقعاً في الحديقة العامة، و٣٠ موقعاً في المتنزه العام، وموقعين لمخيمين بريين وملعباً رياضياً بمركز ريم، إضافة لتأجير حديقة المملكة، وتأجير حديقة المديري، داعياً المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال، للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".