"السديس" لمنسوبي "تراؤف": ليس في وطننا أيتام.. والدكم سلمان ويشد أزره ولي عهده

وأشاد السديس بجهود جمعية رعاية الأيتام في حفر الباطن في تجويد وتطوير الخدمات المقدمة لأبنائنا الأيتام؛ مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي بدعم كبير واهتمام دائم من قِبَل القيادة الرشيدة وتوجيهات محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، ومساندة أهالي محافظة حفر الباطن؛ مؤكدًا أن تكامل الجهود يصب في مصلحة هذه الفئة، وهذا الطيف من أبناء هذه البلاد المباركة يتجلى ذلك في الطيف الإنساني العام، يوجب علينا التراؤف مع جمعية ترؤاف.