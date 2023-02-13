"السديس" لمنسوبي "تراؤف": ليس في وطننا أيتام.. والدكم سلمان ويشد أزره ولي عهده

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الله حبانا بقيادة حكيمة وملك إنسان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أمين ممكّن للشباب برؤية حضارية وسطية مباركة.
وقال السديس للحضور خلال حفل جمعية رعاية الأيتام في حفر الباطن (تراؤف): "ليس في هذا الوطن أيتام، فوالدكم والد الجميع سلمان بن عبدالعزيز، يشد أزره سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".
وأضاف أن القيادة الحكيمة حريصة على تحسين جودة الحياة في هذه البلاد ليقدم فيها الإنسان النماء والعطاء والهناء والصفاء والتطوير والجودة والريادة والسيادة والقيادة لتحقيق الريادة العالمية للمملكة في شتى المجالات.
وأكد السديس أن العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي والإنساني سمة من سمات هذه البلاد المباركة وقادتها منذ توحيدها على يد المؤسس رحمه الله، حتى العهد الزاهر والزاخر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ إذ امتدت فيها يد الخير والنماء والتطوير والعطاء بمزيد من العناية والرعاية بالإنسان وعلى رأسهم فئة الأيتام.
وتحدث عن عناية المملكة للقطاع غير الربحي قائلًا: "لقد أعطت بلادنا المباركة جل اهتمامها عبر تاءات الخير العشرة التي تُحقق رسالته ورؤيته ومنافعه وبرامجه التنموية وهي: (التعليم والتربية، التآخي والتعاون، التراحم، التواد والتعاطف، التراؤف، التكافل، التكامل، التنسيق، التطوير والتجويد، التحسين).
وثمّن الرئيس العام جهود جمعية "تراؤف" لافتًا إلى أن الجمعية قدمت صفحةً ناصعة وسلسلة ذهبية من الأعمال الجليلة ونقلات نوعية، بدعم من الأمير منصور بن محمد بن سعد وتكاتف أهالي حفر الباطن الأخيار وفريق العمل الممكن الطموح.
وأكد أن جمعية تراؤف في محافظة حفر الباطن تُعد أنموذجًا يُحتذى، في حسن التنظيم والتخطيط والبرامج والمبادرات والممكنات التي تخدم أبناء وبنات هذا الوطن؛ مؤكدًا أن الجمعية اعتنت بالبرامج التعليمية والبنائية والمهارية والتدريبية المقدمة للأيتام واليتيمات، وصنعت شبابًا وفتيات يُفاخر بهم، ولَبِنَات صالحة في بناء هذا الوطن المعطاء.
وأضاف أن جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن تقدم نموذجًا مميزًا في كفالة اليتيم، وتُسهم في رفع جودة الأعمال الإنسانية والاجتماعية.
ووجّه الرئيس العام الدعوة لجمعية تراؤف لتوقيع مذكرة تفاهم وعقد شراكة بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجمعية تراؤف، تحت رعاية كريمة من محافظ حفر الباطن.
وتابع: "في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا الرقي والنهضة والتطور، نتطلع لاستشراف مستقبل عظيم من خلالكم في بناء الوطن وتنمية المجتمع، بالشغف والعطاء والولاء والانتماء وتكريس قيم الاعتدال والوسطية، الذي يحمل معه ازدهار البلاد ونماء وخير العباد؛ مؤكدًا قوة وصلابة جنودنا البواسل الذين يحمون الحدود والثغور ويدافعون عن الوطن بصلابة".
وأشاد السديس بجهود جمعية رعاية الأيتام في حفر الباطن في تجويد وتطوير الخدمات المقدمة لأبنائنا الأيتام؛ مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي بدعم كبير واهتمام دائم من قِبَل القيادة الرشيدة وتوجيهات محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، ومساندة أهالي محافظة حفر الباطن؛ مؤكدًا أن تكامل الجهود يصب في مصلحة هذه الفئة، وهذا الطيف من أبناء هذه البلاد المباركة يتجلى ذلك في الطيف الإنساني العام، يوجب علينا التراؤف مع جمعية ترؤاف.
وكرّم السديس -خلال اللقاء- منسوبي الجمعية؛ مُشيدًا بالجهود التي يقومون بها من رعاية للأيتام وتقديم الأعمال الإنسانية لهم، والاهتمام بهذه الفئة الغالية على قلوبنا.
وتُعتبر جمعية رعاية الأيتام في حفر الباطن (تراؤف) نموذجًا تنمويًّا رائدًا ومستدامًا في بناء وتمكين الأيتام وأسرهم، وتسعى الجمعية لتحسين جودة حياة أيتام حفر الباطن وأسرهم وتمكينهم، وتسهم في التنمية الوطنية ومساندة قطاع الأيتام بالمملكة عبر منظومة عمل متكاملة وكفاءات ممكنة تحقق استدامة الأثر في بيئة ابتكاريةً.
وكان الرئيس العام قد اختتم زيارة لمدينة حفر الباطن قام خلالها بالمشاركة عدد من البرامج والفعاليات؛ حيث أَمّ المصلين وألقى خطبة الجمعة في الجامع الكبير بمدينة الملك خالد العسكرية. كما ألقى كلمة توجيهية في جامع الشريع الكبير بعنوان "باقة الرسائل في أهم المسائل" ومحاضرة في جامعة حفر الباطن بعنوان "دور منسوبي الجامعات في خدمة الأوطان وتنمية المجتمعات".