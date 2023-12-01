"ميزة تنافسية وخطط واستثمار".. قراءة تفصيلية لآفاق فوز المملكة بـ"إكسبو الرياض ٢٠٣٠"

يلعب قطاع المعارض دورًا مهمًا في النظام الاقتصادي للدول، وهنا أدركت المملكة أهمية هذا المورد فأسست الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عام ١٤٤٠هـ لتكون مهمتها تنظيم ورسم سياسات المعارض والمؤتمرات، ولتمثيل المملكة خارجيًا وإبراز قوة المملكة في هذا المجال، ولمعرض إكسبو دور في رسم الصورة الذهنية الإيجابية لمدينة الرياض بشكل خاص من خلال ما يطرح من مبادرات وفعاليات وما ينشر خلال الرسائل الترويجية والاتصالية التي تعكس هوية وحضارة المملكة، وما يقدمه سفراء إكسبو على مستوى العالم بتوجيه الأنظار نحو المملكة كمناخ خصب للاستثمار والسكن.