منصة "عيشها" التابعة لهيئة الترفيه تستقبل أكثر من 4 ملايين زائر في ستة أشهر

وبلغ عدد زوار منصة "عيشها" خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت مليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.