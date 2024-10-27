محليات

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه "القات"

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه "القات"
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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالفٍ لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبه نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الأفواج الأمنية
نبات القات المخدر

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