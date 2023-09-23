"التجارة" تنفّذ أكثر من 9 آلاف زيارة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط تخفيضات اليوم الوطني 93

وحثت الوزارة المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال، لتظهر كل البيانات المتعلق بالتخفيضات، والتي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".