"التجارة" تنفّذ أكثر من 9 آلاف زيارة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط تخفيضات اليوم الوطني 93

نفذت وزارة التجارة، 9.382 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في كافة مناطق المملكة؛ للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني 93.
وتَحققت الفِرَق الرقابية للوزارة من الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك، كما تم إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وحثت الوزارة المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال، لتظهر كل البيانات المتعلق بالتخفيضات، والتي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".
يذكر أن الوزارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، بهدف التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية والمضللة كافة.