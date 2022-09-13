ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, بمقر ديوان المظالم بالرياض جلسة مجلس القضاء الإداري, بحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن الجلسة بدأت بكلمةٍ لرئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء، مثمنًا لهم ما يقومون به من أعمال وما يتطلبه العمل من دراسات ومقترحات.
وأضاف أن المجلس قرر ترقية 61 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم، إضافة إلى تعيين 3 قضاة على درجة قاضي (ب)، كما ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ عددًا من القرارات بشأنها.