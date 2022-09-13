وأضاف أن المجلس قرر ترقية 61 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم، إضافة إلى تعيين 3 قضاة على درجة قاضي (ب)، كما ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ عددًا من القرارات بشأنها.