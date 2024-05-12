حماية الغذاء أولوية.. الشفافية والوضوح عنوان لواقعة "التسمم" ودور الجهاز الرقابي "تكاملي"

وتولي الأجهزة الرقابية اهتماماً واضحاً بصحة المستهلك، كما يترجم هذا الحرص الجهود المبذولة من كافة القطاعات مع الشفافية والوضوح واطلاع المتابع أو المستفيد على المستجدات والتطورات، وآخرها البيان الذي صدر يوم أمس وسحب منتج المايونيز.