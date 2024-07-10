حساب المواطن يودِع دفعة يوليو.. 3.4 مليارات ريال لـ10.7 ملايين مستفيد وتابع

أودع اليوم الأربعاء برنامجُ حساب المواطن، 3.4 مليارات ريال مخصصَ دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثمانين، 10.7 ملايين مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 209 مليارات ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.. وأوضح أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالًا.
كما أوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكّلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.