شهدها "الحقيل"... توقيع 7 اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية

وأبرمت الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركتي Oivan Group Oy و Wapice Oy بهدف التعاون في تطوير مفاهيم تقنيات المدن الذكية، وتقنيات إنترنت الأشياء، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المشتركة، حيث مثّل الوطنية للإسكان في توقيع مذكرة التفاهم مدير عام الحلول الرقمية في قطاع الحلول المهندس مروان بن ناصر الزامل.