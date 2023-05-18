في إطار خطتها لتحقيق استراتيجيتها.. أرامكو السعودية تستحدث منصبين قياديين

وبهذه المناسبة، أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر أن أرامكو السعودية تركز من خلال هذه المناصب، على منظومة أعمالها في قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق، مواصلةً لجهودها في التحول لتلبية متطلبات الطاقة في العالم، متوقعًا أن يساعد هذا القرار في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي، ودعم نمو قدرة الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج وتوسعها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بجانب الوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2)، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050م، ومواصلةً لجهودها في الابتكارات وتحديد طرق لتحسين الأداء خلال مجموعة أرامكو السعودية، وستساعد هذه المناصب في تحقيق أهداف الشركة.