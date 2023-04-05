بعد إغلاق المدرسة على أحد الطلاب.. إنهاء تكليف مدير ووكيل متوسطة المأمون بالأحساء

أصدر مدير تعليم الأحساء قرارين بإنهاء تكليف مدير ووكيل متوسطة المأمون، بعد حادثة إغلاق المدرسة على أحد الطلاب؛ حيث انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن إغلاق إحدى المدارس على طالب داخل المدرسة، ووثّق صاحب المقطع نداء الطالب من نافذة أحد فصول المدرسة في الدور الثاني.