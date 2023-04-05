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بعد إغلاق المدرسة على أحد الطلاب.. إنهاء تكليف مدير ووكيل متوسطة المأمون بالأحساء

فيديو متداول وثق نداء طالب من نافذة فصل خارج أوقات الدوام بإحدى مدارس الهفوف
بعد إغلاق المدرسة على أحد الطلاب.. إنهاء تكليف مدير ووكيل متوسطة المأمون بالأحساء
فلاح الجوفان
فلاح الجوفان

أصدر مدير تعليم الأحساء قرارين بإنهاء تكليف مدير ووكيل متوسطة المأمون، بعد حادثة إغلاق المدرسة على أحد الطلاب؛ حيث انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن إغلاق إحدى المدارس على طالب داخل المدرسة، ووثّق صاحب المقطع نداء الطالب من نافذة أحد فصول المدرسة في الدور الثاني.

وتفصيلًا: أعلنت إدارة التعليم في الأحساء، حينها، أنها شكّلت لجنة مختصّة من الإدارة؛ للتحقيق فيما تم بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام بإحدى مدارس مدينة الهفوف.

وأكدت أنها في ضوء نتائج التحقيقات سوف تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وسائل التواصل الاجتماعي
تعليم الأحساء
إغلاق مدرسة على طالب

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