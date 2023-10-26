بهويته الجديدة.. "سدايا" توقع 3 مذكرات تفاهم لتقديم خدمات "توكلنا"

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، 3 مذكرات تفاهمٍ مع كلٍّ من وزارة الإعلام، ووزارة السياحة، وشركة“WeBook”، جاء ذلك عقب الحفل الذي نظمته "سدايا" في الرياض اليوم لإطلاق الهوية الجديدة لتوكلنا.