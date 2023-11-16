لماذا منعت السعودية دخول ركاب طائرة نيجيرية؟!

وأوضحت السفارة في بيانها أن سبب ترحيل المواطنين النيجيريين عند نقطة الدخول إلى المملكة، هو عدم استيفائهم لشروط ومتطلبات الدخول وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.