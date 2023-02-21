نائب أمير الشرقية: يوم التأسيس مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها مراحل بناء وتطور الكيان الشامخ

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.
وقال الأمير أحمد بن فهد: "تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا في 22 فبراير بمناسبة وطنية عظيمة، هي يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي أسسها الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، والتي كانت حجر الأساس لهذا الكيان العظيم الذي حقق الوحدة والاستقرار والازدهار، ورسم طريق المجد والعزة والكرامة".
وأضاف: "نستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه المناسبة خطوات ومراحل التطور والبناء لهذا الكيان الشامخ بمشاركة أبناء الوطن المخلصين لقيادتهم التي تمثل أنموذجًا لتلاحم الشعب والقيادة، كما يمثل لنا يوم التأسيس قيمة معنوية وعمقًا تاريخيًا وحضاريًا ورمزًا لأصالتنا العربية وقيمنا الإسلامية السمحة".
وسأل نائب أمير الشرقية، الله عز وجل أن يحفظ قائد مسيرتنا ورائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأن يعيد علينا هذه الذكرى وبلادنا العزيزة ترفل في مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.