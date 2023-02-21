نائب أمير الشرقية: يوم التأسيس مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها مراحل بناء وتطور الكيان الشامخ

وقال الأمير أحمد بن فهد: "تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا في 22 فبراير بمناسبة وطنية عظيمة، هي يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي أسسها الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، والتي كانت حجر الأساس لهذا الكيان العظيم الذي حقق الوحدة والاستقرار والازدهار، ورسم طريق المجد والعزة والكرامة".