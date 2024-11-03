"تعليم مكة": أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام

وأوضحت "الإدارة" أنها قدمت عديداً من النصائح التي تعزّز الثقة لدى الطلبة وتساعدهم على الاستذكار الجيد، حيث حرصت على تجهيز المدارس بالأدوات اللازمة والمتطلبات الفنية والصحية التي تضمن راحة الطلاب والطواقم التعليمية، بما في ذلك خدمات الدعم الفني لمتابعة أي احتياجات تقنية قد تطرأ أثناء فترة الاختبارات؛ ليؤدوا اختباراتهم في مناخٍ ملائمٍ وظروفٍ مناسبة، وتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجهٍ وفي أجواءٍ مثالية تُسهم في تحقيق النجاح والتفوق.