"تعليم مكة": أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام

أدّى اليوم، أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في 2455 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة بجميع مراحلها، اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1446 هـ، وسط خطة عمل متكاملة أعدّتها الإدارة لتهيئة البيئة المناسبة، والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسرٍ وسهولة وأمان.
وأوضحت "الإدارة" أنها قدمت عديداً من النصائح التي تعزّز الثقة لدى الطلبة وتساعدهم على الاستذكار الجيد، حيث حرصت على تجهيز المدارس بالأدوات اللازمة والمتطلبات الفنية والصحية التي تضمن راحة الطلاب والطواقم التعليمية، بما في ذلك خدمات الدعم الفني لمتابعة أي احتياجات تقنية قد تطرأ أثناء فترة الاختبارات؛ ليؤدوا اختباراتهم في مناخٍ ملائمٍ وظروفٍ مناسبة، وتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجهٍ وفي أجواءٍ مثالية تُسهم في تحقيق النجاح والتفوق.