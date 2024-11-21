وزير "البيئة" يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للتمور تحت شعار "عالم التمور"

واختُتم الحفل بتكريم الرعاة، تلتْه جولة لمعالي الوزير وعدد من أصحاب المعالي والوفود الأجنبية لأجنحة المعرض، التي تستعرض تمور السعودية من مختلف مناطق المملكة، والمنتجات التحويلية من النخيل والتمور كالصناعات الخشبية ومستحضرات التجميل والعطور والمخبوزات، والاطلاع على متحف النخلة الذي يحكي قصة النخيل والتمور من قبل الميلاد حتى يومنا الحاضر، بالإضافة إلى زيارة منطقة الطهي والتذوق التي تقدم تجارب فريدة من تذوق الأطباق المحلية والعالمية بالتمور.