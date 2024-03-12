عن استهلاكنا للكهرباء.. "باصي": رمضان فرصة لترشيد الاستهلاك وارحموا الكهرباء

يؤكد الكاتب الصحفي حسين باصي أن شهر رمضان المبارك فرصة مميزة لترشيد استهلاك الكهرباء، سواء لتخفيض فاتورة الكهرباء، أو للمساهمة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مقدمًا مجموعة من التوصيات لترشيد استهلاك الكهرباء في رمضان.