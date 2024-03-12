عن استهلاكنا للكهرباء.. "باصي": رمضان فرصة لترشيد الاستهلاك وارحموا الكهرباء

يؤكد الكاتب الصحفي حسين باصي أن شهر رمضان المبارك فرصة مميزة لترشيد استهلاك الكهرباء، سواء لتخفيض فاتورة الكهرباء، أو للمساهمة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مقدمًا مجموعة من التوصيات لترشيد استهلاك الكهرباء في رمضان.
وفي مقاله "ارحموا الكهرباء في شهر الرحمة" بصحيفة "مكة"، يقول "باصي": "يعد شهر رمضان فرصة مميزة لمراجعة أنماط استهلاكنا للطاقة، خاصة الكهرباء".
- من رحمة رب العالمين أن الجو في رمضان في معظم أنحاء المملكة جيد جدا. مما أنصح بفتح النوافذ والاستفادة من ضوء الشمس خلال النهار لتقليل استخدام الإضاءة والتكييف.
-هناك أجهزة طبخ موفرة للكهرباء، أنصح بشدة اختيار الأجهزة ذات كفاءة الطاقة العالية (A+ أو A++) لتقليل استهلاك الكهرباء.
- طبعًا النصيحة الذهبية التي يعاني منها كل أب وهي إطفاء الأجهزة الإلكترونية والإضاءة عند مغادرة الغرفة أو عدم الاستخدام".
وينهي "باصي" قائلاً: "يعد شهر رمضان فرصة مميزة لتعزيز الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، ليس فقط لتخفيض فاتورة الكهرباء، بل أيضًا للمساهمة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية".