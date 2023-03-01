فعاليات منوعة.. الملحقية الثقافية السعودية بالنمسا تحتفي بمناسبة يوم التأسيس

وعلى هامش احتفال الملحقية تم تكريم مازن بن يحيى شار، الموظف الموفد بالملحقية الثقافية السعودية في النمسا على تميزه الوظيفي وجهوده الكبيرة التي يبذلها في أعمال الملحقية المختلفة والإشراف على جميع الفعاليات الثقافية والوطنية بكل تميز، وقد تم التقاط العديد من الصور التذكارية في هذه المناسبة الغالية على الجميع، سائلين ﷲ تعالى أن يحفظ وطننا ويزيده رفعةً ومكانةً وتقدمًا.