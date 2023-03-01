فعاليات منوعة.. الملحقية الثقافية السعودية بالنمسا تحتفي بمناسبة يوم التأسيس

أقامت الملحقية الثقافية السعودية في النمسا احتفالًا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس بحضور جمع من الطلبة من دول إشراف الملحقية وعدد من المسؤولين ومنسوبي السفارة بفيينا.
بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة المقدمة للطالب المبتعث لدراسة الدكتوراه في التاريخ في جامعة اتفوس لوراند في جمهورية المجر أحمد بن محمد دغريري.
ثم ألقى الملحق الثقافي السعودي في النمسا الدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن كلمة ترحيبية هنّأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما ﷲ- بمناسبة يوم التأسيس، والذي يعتبر ذكرى من ماضٍ مجيد كان لبنة مباركة لحاضرنا المزدهر ومستقبلنا العظيم بدأ بتأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود رحمه ﷲ.
وأضاف "باعشن": ذكرى يوم التأسيس ما زالت تضيء حياتنا حتى اليوم بالبطولات والملاحم التي أرست دعائم الدولة السعودية الأولى، وسط خضم كبير من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية، وبلادنا الغالية أصبحت رقمًا مهمًا في حفظ أمن العالم وتحقيق خيره ورفاهيته وفي إرساء السلام والعدل، ومحاربة الجوع والفقر والمرض.
وقدّم شكره للحضور من الضيوف وطلبة دول إشراف الملحقية على تواجدهم الجميل، وكذلك لمنسوبي الملحقية على جهودهم في إقامة فعالية هذه الذكرى الغالية.
بعد ذلك قدم طالب الطب البشري بجامعة مساريك في جمهورية التشيك راكان بن خالد الصفيان مشاركة شعرية وطنية بهذه المناسبة، وأعقب ذلك عرض مرئي منوع يستعرض ملامح ذكرى يوم التأسيس ودور الإمام محمد بن سعود في إرساء دعائم الدولة السعودية الأولى.
تخلل الحفل كلمة خاصة بالملحقية الثقافية في النمسا قدمتها أستاذ التاريخ بجامعة شقراء، الأستاذ الدكتور بدرية بنت عبدالعزيز العوهلي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وبعد ذلك تم دعوة الجميع لتناول الطعام، أتبعه جولة في المعرض المصور للملحقية والخاص بمناسبة يوم التأسيس، وتناول القهوة السعودية، ثم تقديم شهادات شكر وتقدير لكل من طالب الدكتوراه في التاريخ أحمد دغريري، وطالب الطب البشري راكان الصفيان؛ لمشاركتهما الفعالة خلال الاحتفال.
وعلى هامش احتفال الملحقية تم تكريم مازن بن يحيى شار، الموظف الموفد بالملحقية الثقافية السعودية في النمسا على تميزه الوظيفي وجهوده الكبيرة التي يبذلها في أعمال الملحقية المختلفة والإشراف على جميع الفعاليات الثقافية والوطنية بكل تميز، وقد تم التقاط العديد من الصور التذكارية في هذه المناسبة الغالية على الجميع، سائلين ﷲ تعالى أن يحفظ وطننا ويزيده رفعةً ومكانةً وتقدمًا.