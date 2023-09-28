"الأرصاد" تختتم ورشَ العمل التدريبية حول نمذجة توقعات التغير المناخي وتمثيلها على مستوى المملكة

اختتمت، اليوم الخميس بالرياض، أعمال ورش العمل التدريبية التي نظّمها المركز الوطني للأرصاد ممثلًا في المركز الإقليمي للتغير المناخي، وبالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، والمهتمين في مجال التغير المناخي.
وتناولت الورشةُ ثلاثةَ محاور رئيسية؛ تمثّلت في فهم التقلبات والتغيرات المناخية ومفهوم التوقعات المناخية، وتوقعات CMIP6 لتغير المناخ على مدينة الرياض، والتوقعات المناخية الإقليمية والتصور المناخي.
كما تضمّنت الورشةُ جلستَيْ عمل تدريب عملي حول توقّعات هطول الأمطار الغزيرة، وتوضيحات للعاصمة الرياض، إضافة جلسة تفاعلية توفّر للمشاركين خبرة عملية في تطبيق الرؤى على سيناريوهات حقيقية، وخاصة فيما يتعلّق بمدينة الرياض.
وهدفت الورشة إلى إطْلاع الأكاديميين والمهنيين السعوديين وطلاب الجامعات على أبحاث المركز المستمرّة، ومساعيه التنموية، وتطبيقاته العملية، كما استعرضت أحدث النتائج التي توصّل إليها المركز الإقليمي للتغير المناخي فيما يتعلّق بالوضع الراهن والآفاق المستقبلية لمناخ المملكة العربية السعودية في ظلّ التأثير المتزايد لتغير المناخ.
واستهدف المركزُ من خلال تنظيم هذه الورشة إطلاعَ المشاركين على التغيرات المناخية المتطورة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية؛ حيث تُعدّ الورشة منصة لمناقشة الاستراتيجيات المثلى لفهم ديناميكيات المناخ الإقليمية؛ للاستفادة الفعّالة من توقُّعات تغير المناخ الحديثة المصممة خصيصًا للمملكة.
وتأتي هذه الورشة امتدادًا لجهود المركز الإقليمي للتغير المناخي المستمرّة لتزويد المعنيين في المملكة بالمعرفة والموارد المناخية الحالية، وتمكينهم من فهم أحدث التطورات والمعلومات في مجال علوم المناخ.