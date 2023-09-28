"الأرصاد" تختتم ورشَ العمل التدريبية حول نمذجة توقعات التغير المناخي وتمثيلها على مستوى المملكة

اختتمت، اليوم الخميس بالرياض، أعمال ورش العمل التدريبية التي نظّمها المركز الوطني للأرصاد ممثلًا في المركز الإقليمي للتغير المناخي، وبالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، والمهتمين في مجال التغير المناخي.