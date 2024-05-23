السعودية تواصل جهودها الحثيثة لمواجهة خطر التلوث المهدد للسلاحف البحرية

ويشكل التلوث بجميع أشكاله خطراً يهدد حياة السلاحف البحرية في العديد من موائلها الطبيعية، إذ يحتمل أن تؤدي بعض أشكال التلوث، مثل التلوث النفطي، إلى موت السلاحف بشكلٍ مباشر، إما عن طريق الاختناق أو التسمم، كما أنّ تراكم الملوثات في المحيطات يُؤدّي إلى انخفاضٍ كبير في أعدادها، ممّا يهدد بعض أنواعها بالانقراض، بالإضافة إلى إن المواد الكيميائية والأمراض المعدية التي تنجم عن التلوث، قد تسبب ضعف جهاز المناعة لدى السلاحف، ممّا يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض٬ علاوة على التشوهات الجسدية التي تصيبها من الرأس إلى الأطراف، الأمر الذي يعيق قدرتها في البقاء على قيد الحياة والتكاثر.