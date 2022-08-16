بمناسبة غسيل الكعبة.. "السديس" يشكر ولي العهد ويؤكد عناية قادة المملكة بالحرمين الشريفين

وأكد الشيخ السديس أن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة بشكل خاص، تحظى باهتمام وعناية القيادة الرشيدة -رعاها الله- من خلال التطوير الدائم والمتابعة المستمرة في كل المجالات، والتي تؤكد ما تبذله المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.