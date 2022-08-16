بمناسبة غسيل الكعبة.. "السديس" يشكر ولي العهد ويؤكد عناية قادة المملكة بالحرمين الشريفين

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة غسل الكعبة المشرفة وعنايته بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأكد الشيخ السديس أن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة بشكل خاص، تحظى باهتمام وعناية القيادة الرشيدة -رعاها الله- من خلال التطوير الدائم والمتابعة المستمرة في كل المجالات، والتي تؤكد ما تبذله المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وفي الختام دعا الله -عز وجل- أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا الميامين، وأن يُديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها.