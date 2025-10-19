"الأرصاد": فرص لهطول أمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بناءً على مخرجات النموذج العددي السعودي، هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة ابتداءً من مساء اليوم الجمعة وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بمشيئة الله.