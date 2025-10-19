"الأرصاد": فرص لهطول أمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بناءً على مخرجات النموذج العددي السعودي، هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة ابتداءً من مساء اليوم الجمعة وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بمشيئة الله.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية تمتد لتشمل بعض المناطق، داعيًا الجميع إلى متابعة تحديثات التقارير الجوية عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الرسمية، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على السلامة.
وتواصل "الأرصاد" أعمال الرصد والمتابعة المستمرة للعناصر الجوية والتغيرات المناخية المصاحبة للحالة المطرية المتوقعة، مشيرةً إلى أن التنبؤات تشير إلى نشاط سحبي وفرص أمطار متفاوتة الغزارة في عدد من المناطق خلال الأيام القادمة.