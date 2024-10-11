المملكة تشارك في الاجتماع التحضيري لمانحي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

وأكد أهمية التركيز على الأولويات الإستراتيجية التي تبناها مكتب "الأوتشا"، وتشمل تعزيز الدبلوماسية الإنسانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتحسين فعالية الاستجابة الإنسانية من خلال التعاون المستمر مع الدول المانحة. كما بيّن ضرورة تفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المتفاقمة وضمان تمويل مستدام للجهود الإنسانية.