11 ملاحظة يرصدها الدفاع المدني عقب الحريق في مستشفى الزاهر بمكة

على غِرار الحريق الذي نشب في مجموعة بطاريات داخل غرفة بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة الشهر الماضي، رصد الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 11 ملاحظة تتعلق باشتراطات الوقاية والحماية من الحريق إلى جانب الملاحظات التشغيلية بالمستشفى.
وجاءت الملاحظات التي اطلعت عليها "سبق" على النحو الآتي، عدم ربط المستشفى كاملاً بغرفة لتحكم ومراقبة مركزية، وعدم ربط جميع الأبواب التي تستخدم كقواطع حريق بنظام الإنذار، غير مطابقة أبواب الطوارئ للمواصفات والمقاييس، وعدم اكتمال نظام الإطفاء الخاص بغرف الكهرباء، وعدم اعتماد نظام الإطفاء الخاص بوحدة الأوكسجين.
كما تضمنت الملاحظات؛ عدم اكتمال أنظمة التهوية والتحكم بالدخان وربط أنظمة التكييف بنظام الإنذار، وعدم تقديم شهادة فحص واختبار لسلامة التمديدات الكهربائية، وعدم إرفاق مخططات هندسية وتقارير فنية من مكتب هندسي استشاري معتمد، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قطاعات الحريق الأفقية والرأسية، وعدم وجود عقود صيانة من مقاول وقاية وحماية من الحريق معتمد لدى الدفاع المدني، إلى جانب عدم وجود عقود صيانة من مقاول مصاعد معتمد لدى الدفاع المدني.
وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد فتحت تحقيقاً موسعاً حول أسباب حريق نشب في قسم العمليات الكبرى بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة الشهر الماضي، بالتحديد كان في غرفة البطاريات الاحتياطية بقسم العمليات الكبرى، وبسبب الدخان الكثيف تم إخلاء العناية المركزة التي تقع بالقرب من قسم العمليات الكبرى، حيث تم إخلاء نحو 23 مريضاً منوماً في العناية المركزة.