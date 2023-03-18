11 ملاحظة يرصدها الدفاع المدني عقب الحريق في مستشفى الزاهر بمكة

كما تضمنت الملاحظات؛ عدم اكتمال أنظمة التهوية والتحكم بالدخان وربط أنظمة التكييف بنظام الإنذار، وعدم تقديم شهادة فحص واختبار لسلامة التمديدات الكهربائية، وعدم إرفاق مخططات هندسية وتقارير فنية من مكتب هندسي استشاري معتمد، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قطاعات الحريق الأفقية والرأسية، وعدم وجود عقود صيانة من مقاول وقاية وحماية من الحريق معتمد لدى الدفاع المدني، إلى جانب عدم وجود عقود صيانة من مقاول مصاعد معتمد لدى الدفاع المدني.