"العثيم للاستثمار" تعلن عن مشروع متكامل على الواجهة البحرية بالتعاون مع أمانة منطقة "جازان"

وحول استراتيجية الشركة التوسعية أوضح بن عميره التوافق مع استراتيجية ورؤية المملكة 2030 بالتوسع في المشاريع النموذجية والنوعية والتي تسهم في رفع جودة الحياة وزيادة مصادر وتنوع السياحة والترفية والتي ستركز من خلال النمو من 9 مولات إلى 30 مول مع وجود مشاريع متعددة الاستخدام على سبيل المثال كنوز، العثيم بارك، مشروع العثيم بارك، مشروع الخبر، مشروع خميس مشيط وغيرها. كما اتجهت الشركة إلى تطوير المساحات الكبيرة متمثلة بالاستحواذ على اراضي تجارية متميزة في الخرج، القريات، بريدة وغيرها من المناطق.