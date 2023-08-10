"العثيم للاستثمار" تعلن عن مشروع متكامل على الواجهة البحرية بالتعاون مع أمانة منطقة "جازان"

أعلنت شركة "عبد الله العثيم للاستثمار" عن أحدث صفقاتها الاستثمارية بتوقيع اتفاقية تعاون استثماري مع أمانة منطقة جازان، بإنشاء مشروع نموذجي متكامل في مدينة جازان على الواجهة البحرية - طريق الملك فهد، وذلك في إطار المشاريع الاستثمارية النوعية التي أطلقتها أمانة المنطقة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء مشروع استثماري متكامل في منطقة "الكورنيش الأوسط"، على مساحة 168 الف مترًا مربعًا، حيث يحظى المشروع بموقعه المثالي وإطلالته الجاذبة على شاطئ البحر في مدينة جازان التي تحظى بطبيعتها الخلابة وموقعها المميز في الجنوب الغربي من المملكة.
ويهدف المشروع إلى دعم خدمات التسوق والترفيه بإنشاء مجمع متعدد الاستخدامات بمواصفات مواكبة ومرافق ترفيهية جاذبة، ومطاعم ومقاهي عالمية الطابع، بالإضافة لفندق حديث على ساحل البحر الاحمر، يتم تجهيزها بأفضل المعايير لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الأنشطة الترفيهية والسياحية ودعم برامج جودة الحياة وتحسين البيئة اللازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية وتسهم في زيادة التفاعل المجتمعي.
وعبر الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي للعثيم للاستثمار عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والتي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، حيث تشهد المنطقة تحولات متسارعة وتنمية في كافة المجالات، مثمنًا التعاون البناء والمثمر، والمبادرات النوعية التي تقدمها أمانة منطقة جازان لتنفيذ العديد من البرامج، والمشاريع التطويرية الكبرى والاستراتيجية في كافة المجالات، والاهتمام برفع مستوى الخدمات، والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن وفرص معيشته الرغدة.
وأضاف بن عميره: مشروع الشركة في جازان يعد من المشاريع المهمة، ويأتي في إطار إستراتيجيتها التوسعية، لتعزيز ريادتها في تقديم مشاريع متكاملة تعد إضافة للنهضة التنموية التي تشهدها المملكة عامة، ومنطقة جازان على وجه الخصوص.
وحول استراتيجية الشركة التوسعية أوضح بن عميره التوافق مع استراتيجية ورؤية المملكة 2030 بالتوسع في المشاريع النموذجية والنوعية والتي تسهم في رفع جودة الحياة وزيادة مصادر وتنوع السياحة والترفية والتي ستركز من خلال النمو من 9 مولات إلى 30 مول مع وجود مشاريع متعددة الاستخدام على سبيل المثال كنوز، العثيم بارك، مشروع العثيم بارك، مشروع الخبر، مشروع خميس مشيط وغيرها. كما اتجهت الشركة إلى تطوير المساحات الكبيرة متمثلة بالاستحواذ على اراضي تجارية متميزة في الخرج، القريات، بريدة وغيرها من المناطق.
يذكر أن المشروع الجديد التي أطلقته "العثيم للاستثمار" بالتعاون مع أمانة منطقة جازان من شأنه أن يسهم في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب السعودي من الجنسين، وذلك دعمًا وتعزيزًا لجهود الدولة في التوطين وسعودة الوظائف في كافة المجالات في القطاعين الحكومي والخاص.