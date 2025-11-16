بالفيديو.. ثلاثة شبان من الشملي ينقذون وافدَين صينيَّين جرفتهم السيول في "شعيب بشرى"

ترجل أحمد من مركبتهم، وقفز فوق السيارة العالقة مطمئنًا من بداخلها، مؤكدًا لهم أن الوضع تحت السيطرة، وأنهم سيتمكنون من إنقاذهم. ونجح في فتح الباب وسحب الشخص الأول، ثم الآخر، قبل أن ينقلهما مع زميليه إلى مكان آمن.