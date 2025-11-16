بالفيديو.. ثلاثة شبان من الشملي ينقذون وافدَين صينيَّين جرفتهم السيول في "شعيب بشرى"

بالفيديو.. ثلاثة شبان من الشملي ينقذون وافدَين صينيَّين جرفتهم السيول في "شعيب بشرى"
في موقف بطولي يعكس الشهامة السعودية، أنقذ ثلاثة شبان من محافظة الشملي غرب حائل، وافدَين صينيَّين جرفت السيول مركبتهما داخل "شعيب بشرى" جنوب المحافظة، عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
وتمكن كل من أحمد ناصر العنزي، وحمود مسامح العنزي، ومبارك فريح العنزي، من التدخل الفوري بعد مشاهدتهم للمركبة وهي تنحرف وتستقر وسط السيل، حيث لاحظوا وجود شخصين داخلها يستغيثان.
قفز بطولي وسط السيل
ترجل أحمد من مركبتهم، وقفز فوق السيارة العالقة مطمئنًا من بداخلها، مؤكدًا لهم أن الوضع تحت السيطرة، وأنهم سيتمكنون من إنقاذهم. ونجح في فتح الباب وسحب الشخص الأول، ثم الآخر، قبل أن ينقلهما مع زميليه إلى مكان آمن.
وظهر أحمد في مقطع فيديو متداول وهو يهدئ الوافدين بعد إخراجهما، في مشهد إنساني لقي إشادة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.
إشادة واسعة بالنخوة والمروءة
وتفاعل متابعون مع الفيديو المتداول مثمنين شجاعة الشبان الثلاثة، ومشيدين بسلوكهم النبيل الذي يعكس قيم النخوة والمروءة التي يتمتع بها المواطن السعودي، لا سيما في مواقف الإنقاذ والإغاثة.