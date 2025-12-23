مهرجان جازان 2026 ينطلق بـ "كنوز الطبيعة" وتنوع غير مسبوق في الفعاليات

وأكد وكيل إمارة منطقة جازان والمشرف العام على اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان الأستاذ وليد بن سلطان الصنعاوي أن النسخة الحالية مختلفة من حيث الحجم، والتنوع، والتأثير، مشيرًا إلى أن هذا التميز جاء بفضل تكامل الأدوار بين الإمارة والمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والأمانة، وفروع الوزارات والهيئات، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص.