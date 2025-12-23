مهرجان جازان 2026 ينطلق بـ "كنوز الطبيعة" وتنوع غير مسبوق في الفعاليات

تستعد منطقة جازان لإطلاق النسخة الجديدة من "مهرجان جازان 2026" تحت شعار «جازان.. كنوز الطبيعة»، في حدث استثنائي يعكس توجهًا استراتيجيًا لترسيخ موقع المنطقة كوجهة سياحية جاذبة على مدار العام، من خلال فعاليات تجمع بين الطبيعة، والتراث، وحداثة البرامج الترفيهية.
ومن المقرر أن تُفتتح فعاليات المهرجان يوم الخميس 25 ديسمبر 2025م بمسيرة كبرى على الواجهة البحرية بمدينة جيزان، لتعلن انطلاقة موسم سياحي يمتد حتى نهاية فبراير 2026م، حافل بالأنشطة المركزية والمجتمعية المتنوعة.
ويأتي تنظيم المهرجان هذا العام بدعم وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان – حفظه الله –، ومتابعة سمو نائبه – حفظه الله –، مما أسهم في تحويل المهرجان إلى منصة سنوية متكاملة ذات طابع مستدام ومؤثر اقتصاديًا وسياحيًا.
وأكد وكيل إمارة منطقة جازان والمشرف العام على اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان الأستاذ وليد بن سلطان الصنعاوي أن النسخة الحالية مختلفة من حيث الحجم، والتنوع، والتأثير، مشيرًا إلى أن هذا التميز جاء بفضل تكامل الأدوار بين الإمارة والمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والأمانة، وفروع الوزارات والهيئات، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص.
وأوضح "الصنعاوي" أن روزنامة المهرجان لهذا العام تشمل فعاليات مركزية كبرى في مدينة جيزان، وفعاليات مخصصة لكل محافظة، إلى جانب برامج يومية في المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات، إضافة إلى مهرجانات تسوق، ومعارض للمنتجات المحلية، والحرف اليدوية، والأنشطة الرياضية والبيئية والثقافية التي تستهدف جميع أفراد الأسرة.
وأشار إلى أن المهرجان صُمم ليسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، إلى جانب توفير فرص العمل الموسمية وتعزيز جودة الحياة في المنطقة، وذلك في انسجام كامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واختتم "الصنعاوي" تصريحه مؤكدًا أن "مهرجان جازان 2026" لم يعد مجرد حدث موسمي، بل يمثل إعلانًا سنويًا بأن جازان أصبحت مساحة حياة نابضة، تقدم للزائر تجربة لا تُنسى تمتد من عمق التراث إلى حداثة الفعاليات، تحت مظلة طبيعة خلابة تُعد من كنوز المملكة السياحية.