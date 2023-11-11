ولي العهد يلتقي الرئيس الإيراني ويؤكد إدانة ورفض السعودية القاطع للحرب الشعواء التي يتعرَّض لها الشعب الفلسطيني الشقيق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة في قطاع غزة.
وأكد سمو ولي العهد إدانة ورفض السعودية القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، والدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وحفظ الأرواح والأبرياء.
حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.