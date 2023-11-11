ولي العهد يلتقي الرئيس الإيراني ويؤكد إدانة ورفض السعودية القاطع للحرب الشعواء التي يتعرَّض لها الشعب الفلسطيني الشقيق

وأكد سمو ولي العهد إدانة ورفض السعودية القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، والدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وحفظ الأرواح والأبرياء.