الموسى الصحية توقّع اتفاقية مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار لإنشاء مركز طبي متكامل في مدينة الجبيل الصناعية

أعلنت شركة الموسى الصحية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة العثيم للاستثمار، تهدف إلى تطوير مركز طبي متكامل ضمن مشروع وجهة متكاملة في مدينة الجبيل الصناعية. وسيُقام المركز على مساحة 18,000 متر مربع، من المتوقع افتتاحه في الربع الرابع من عام 2026.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة توسعية طموحة لشركة الموسى الصحية، لتعزيز حضورها في المنطقة الشرقية وتقديم نموذج متكامل للرعاية الطبية من خلال مجمعات تجارية متميزة، بما يلبي احتياجات سكان الجبيل وزوارها.
كما صرّح الدكتور مالك بن عبدالعزيز الموسى، الرئيس التنفيذي للموسى الصحية، قائلًا:
"نحن فخورون بهذه الخطوة الجديدة في مدينة الجبيل الصناعية، والتي نراها امتدادًا طبيعيًا لخطة توسعنا في المنطقة الشرقية. المركز الطبي الجديد ليس مجرد منشأة إضافية، بل هو حلقة وصل حيوية ضمن نموذج صحي متكامل يربط المريض من نقطة الرعاية الأولى حتى الخدمات التخصصية المتقدمة ، و سعداء بالشراكة مع العثيم للاستثمار في تطوير مفهوم رعاية طبية جديد يقدم من خلال المجمعات التجارية النوعية مثل مشروع مجمع العثيم في الجبيل".
وأضاف: "التوسع في مراكزنا الطبية هو استثمار مباشر في جودة الوصول والوقاية والكفاءة. ونواصل العمل وفق خطة توسعية مدروسة، تضمن تحقيق القيمة للمجتمع و المساهمين في آنٍ واحد."