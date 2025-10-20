الموسى الصحية توقّع اتفاقية مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار لإنشاء مركز طبي متكامل في مدينة الجبيل الصناعية

كما صرّح الدكتور مالك بن عبدالعزيز الموسى، الرئيس التنفيذي للموسى الصحية، قائلًا:

"نحن فخورون بهذه الخطوة الجديدة في مدينة الجبيل الصناعية، والتي نراها امتدادًا طبيعيًا لخطة توسعنا في المنطقة الشرقية. المركز الطبي الجديد ليس مجرد منشأة إضافية، بل هو حلقة وصل حيوية ضمن نموذج صحي متكامل يربط المريض من نقطة الرعاية الأولى حتى الخدمات التخصصية المتقدمة ، و سعداء بالشراكة مع العثيم للاستثمار في تطوير مفهوم رعاية طبية جديد يقدم من خلال المجمعات التجارية النوعية مثل مشروع مجمع العثيم في الجبيل".